olayın gelişimi:

Iğdır'ın Hoşhaber beldesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar konuyu görüşmek amacıyla aile evinde bir araya geldi. Toplantı sırasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında bıçakla yaralanan Salman Yıldırım, aldığı darbeler sonucu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri beldede güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve incelemeler sürüyor.

Gelişmeler ve adli süreçle ilgili bilgiler yetkililer tarafından paylaşılacak.

IĞDIR’IN HOŞHABER BELDESİNDE AKRABALAR ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA SALMAN YILDIRIM HAYATINI KAYBETTİ.