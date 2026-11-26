Konya Ticaret Odası heyeti Suriye'de temaslarda bulundu

Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamak ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla dört gün süren bir görüşme programı gerçekleştirdi. Heyet, Şam, Humus, Hama ve Halep şehirlerinde diplomatik temsilciler, yerel yöneticiler, ticaret ve sanayi odalarının başkanları ile iş insanlarıyla bir araya geldi.

Program, KTO Dış Ticaret Müdürlüğü organizasyonunda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çakır, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erkuş, Osman Bağcı ve Samet Tekelioğlu ile Dış Ticaret Müdürü Hüsamettin Güngör'den oluşan heyetin katılımıyla gerçekleşti. Görüşmelerde Suriye’nin yeniden inşa sürecinde öncelikli ihtiyaçlar, Konya’nın sunabileceği katkılar ve yatırım ile ticari iş birlikleri ele alındı.

Görüşmelerin odağı: ihtiyaçlar ve iş birliği alanları

Heyetin temasları sırasında, yeniden inşa sürecinde öne çıkan altyapı, üretim kapasitesi, tedarik zincirleri ve yatırım ortaklıkları gibi alanlar detaylı şekilde tartışıldı. Toplantılar; karşılıklı yatırım imkânları, sektörler arası iş birliği modelleri ve yerel tedarik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik somut adımların belirlenmesine odaklandı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ziyaretleri değerlendirirken, "Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasında Türkiye’nin üstleneceği önemli sorumluluğa, Konya’mız güçlü sanayisi, üretim kapasitesi ve ticaret tecrübesiyle değerli katkılar sunacaktır" ifadelerine yer verdi. Öztürk, Konya'nın yalnızca ihracat yapan değil, aynı zamanda üretim tecrübesini paylaşan ve yatırım ortaklıkları geliştiren bir şehir olmasını hedeflediklerini vurguladı.

İlerleyen süreçte hedeflenen adımlar:

Başkan Öztürk, gerçekleştirilen dört günlük temasların takip ve somut projelere dönüşmesi yönünde zemin hazırladığını belirtti. "Dört gün boyunca gerçekleştirilen temaslar, Suriye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra yeniden inşa sürecinde iş dünyamızın sağlayabileceği katkıların değerlendirilmesine de imkân sundu" diyerek, sektörler arası iletişimin güçlendirilmesinin ve karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Konya Ticaret Odası, önümüzdeki dönemde ortaya çıkan iş birliği fırsatlarının takip edilmesi, karşılıklı temasların sürdürülmesi ve somut projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürecek. Öztürk, ziyaretlerin şehirler, ülkeler ve iş dünyası için hayırlı sonuçlar doğurmasını dilediğini açıkladı.

Sonuç olarak, KTO’nun Şam, Humus, Hama ve Halep temasları, Konya iş dünyasının yeniden inşa sürecinde aktif rol üstlenme niyetini somut adımlarla ortaya koydu. Ziyaretlerin devamı ve proje bazlı iş birliklerinin geliştirilmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma açısından belirleyici olacaktır.

KTO YÖNETİM KURULU, ŞAM, HUMUS, HAMA VE HALEP’TE TEMASLARDA BULUNDU