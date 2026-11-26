Açılış ve katılımcılar:

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar Aydın içindeki Aydın Tekstil Park’ta düzenlenen törenle kapılarını açtı. 26-29 Kasım tarihleri arasında açık kalacak fuarda yaklaşık 100 firma stant açtı. Geçen yılki organizasyonda 22 bin ziyaretçi ağırlanmıştı; bu yıl da yüksek katılım beklentisi sürüyor.

Sergilenen ürünler ve teknoloji:

Fuarda yeni nesil tarım aletlerinden traktör ve tarım makinelerine, sulama sistemlerinden hassas tarım teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer aldı. Ziyaretçiler bir yandan ekipmanları yerinde inceleme fırsatı bulurken diğer yandan üretime yönelik teknik bilgileri doğrudan firmalardan alma imkânı elde etti. Katılımcılar, fuarın tedarik ve bilgi alışverişi açısından üreticiler için fırsat sunduğunu vurguladı.

Belediyenin destekleri ve hedefleri:

Açılışta konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, fuarın tarımsal sektörün gelişimi ve üreticinin desteklenmesi açısından önemine işaret etti. Mersin, belediyenin uygulamalarını şu sözlerle aktardı: "Türkiye'de kamusal alanda dronla lisanslı olarak gübreleme yapan tek belediyeyiz. Üreticimize, vatandaşımıza bugüne kadar 30 milyon ata tohumu dağıttık. Yazlık 1,5 milyon, kışlık 1,5 milyon olmak üzere yılda 3 milyon ata tohumu dağıtıyoruz." Mersin, belediyenin tarım politikalarına ve üreticiye verilen desteğe devam edeceğini belirtti.

Üreticilerin ve ziyaretçilerin görüşleri:

Fuara katılan üreticiler ve ziyaretçiler organizasyonun kendileri için yol gösterici ve ekonomik fırsatlar sunduğunu ifade etti. Üreticilerden Erdoğan Yalçın, fuarın çiftçiler için önemli olduğunu, satıcıların sunduğu kampanyalar sayesinde ihtiyaçlarını daha uygun fiyatla karşılama imkânı bulduklarını söyledi: "Şimdi bu tarım fuarı oldu, çiftçiler için tabii ki faydalı... İhtiyacımız olan malzemeyi daha uygun ve direkt satın alabiliyoruz."

Ziyaretçilerden Muzaffer Aksoy fuarı "çeşidin bulunması ve bilgilendirme amacıyla harika" olarak değerlendirirken, emekli olduktan sonra bahçesi için ürün arayan Murat Sulanç "değişik ürünler var, eğer uygun olursa belki alacağız" dedi. Eski Dalama Belediye Başkanı ve üretici Osman Nuri Çilingir ise fuarların yeni teknolojilerin takip edilmesi ve uygulanması bakımından önemine vurgu yaptı.

Fuar, sektör temsilcileri ile üreticilerin doğrudan temas ettiği, yeni teknoloji ve ekipmanların tanıtıldığı bir ortam oluşturarak Aydın’daki tarımsal faaliyetlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Organizasyon 29 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 2. AYDIN TARIM VE HAYVANCILIK FUARI, DÜZENLENEN TÖRENLE KAPILARINI AÇARKEN, YENİ NESİL TARIM ALETLERİNDEN TEKNOLOJİK EKİPMANLARA KADAR ÇOK SAYIDA ÜRÜN GÖRÜCÜYE ÇIKTI.