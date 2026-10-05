Mazı'da alevler durduruldu, soğutma çalışmaları sürüyor

Mazı'da orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'un Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Müdahale detayları:
Bölgeye sevk edilen birimler arasında Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği yer aldı. Yangına havadan 6 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 16 arazöz ile 6 su tankeri ile müdahale edildi.
soğutma ve kontrol çalışmaları:
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler alevlerin tamamen söndürülmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor.
BODRUM’DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
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