Öğrenciler evinin önünde toplandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde görev yapan Kardelen Anaokulu öğretmeni Ruhiye Duran Çınar için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir sürpriz düzenlendi. 42 yaşındaki Çınar'ın kanser tedavisi gördüğü biliniyor; öğrencileri ve velileri onun iyileşmesini dilemek amacıyla bir araya geldi.

sürprizin hazırlığı

Katılımcılar, ellerinde pankartlar ve pembe balonlar ile Çınar'ın evinin önünde toplandı. Öğrenciler, öğretmenlerine duygu ve iyi dileklerini içeren mektuplar yazdı; bu mektuplar balonlara bağlanarak sembolik bir kutlama gerçekleştirildi.

duygusal anlar ve kayıt

Apartmanın girişine çıkan 18 yıllık öğretmen Çınar, karşısında öğrencilerini ve velilerini görünce duygulandı. Küçüklerin ellerinden yükselen mektuplu balonlar göğe salındı; Çınar apartman girişinden onlara el salladı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve etkinlik boyunca samimi anlara tanıklık edildi.

Etkinlik, 24 Kasım'ın anlamına uygun olarak öğretmene sevgi ve destek göstermeyi amaçladı; katılanlar öğretmenin sağlığı için iyi dileklerini paylaşarak günü özel kıldı.

ERBAA İLÇESİ KARDELEN ANAOKULUNDA GÖREV YAPAN VE KANSER TEDAVİSİ GÖREN 42 YAŞINDAKİ RUHİYE DURAN ÇINAR’A ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA SÜRPRİZ YAPTI.