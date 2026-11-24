Ziyaretin ayrıntıları:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara'daki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Destici, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmeler yaptı ve öğretmenlerin gününü kutladı.

Eğitim ve bilim vurgusu:

Destici, Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesinin yolunu eğitim ve bilime bağlayarak, "Türkiye kalkınacaksa, ileri gidecekse, bugünkünden daha güçlü olacaksa bu yine eğitimle, bilimle olacak. Bunun başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı. Savunma sanayisine örnek vererek ilerlemenin temelinde bilim ve gayret olduğunu belirtti.

Coğrafyanın ve güncel şartların gerektirdiği güç kavramına dikkat çeken Destici, "Filistin’dekiler haklı, Doğu Türkistan’dakiler haklı ama güçlü değilseniz, haklı olmanız hiçbir şeyi ifade etmiyor" sözleriyle güçlü olmanın önemini vurguladı ve bunun ancak öğretmenlerin katkısıyla sağlanabileceğini söyledi.

1980 darbesi ve eğitimde yaşananlar:

Konuşmasında geçmişe de değinen Destici, 1980 darbesi sonrası eğitim alanında uygulanan kısıtlamalara işaret etti: "1980 darbesiyle İmam Hatip Okulu’nda bile başörtüsü yasağı olmuştu. Sadece Kur’an-ı Kerim derslerinde serbestti, onun dışında hep yasaktı." Bu dönemde kız öğrencilerin eğitimden uzaklaştığını anlattı.

Rahmetli Muhsin Başkan'ın vizyonunu da aktaran Destici, "Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi; Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi, başı açığı, başı kapalısı doğduğu yerde doğsun, alnı ak, başı dik bir şekilde okusun. Üniversitelerde çocuklarımız kardeşçe eğitim alsın" sözlerini hatırlattı ve günümüzde bu hedeflerin bir kısmının gerçekleştiğini belirtti.

Öğretmenlere teşekkür ve kutlama:

Öğrencilik yıllarından anekdotlar paylaşan Destici, öğretmenler odasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti ve ev sahibi öğretmenlere teşekkür etti. Konuşmasını, "Cümlemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Hepinize Cenab-ı Allah’tan sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür niyaz ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun efendim" diyerek sonlandırdı.

Mustafa Destici'nin mesajı, eğitimin ve bilimin uzun vadeli kalkınma ile ulusal güç inşasındaki merkezi rolünü hatırlatırken, öğretmenlerin bu süreçteki kritik konumuna dikkat çekti.

BBP LİDERİ DESTİCİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ANKARA'DAKİ TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ'Nİ ZİYARET EDEREK ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ