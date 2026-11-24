Sarıgöl’de 24 Kasım öğretmenler günü programı düzenlendi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen törende eğitim camiası bir araya geldi. Etkinlikler, ilçede eğitimin önemine vurgu yapmak amacıyla Atatürk Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

protokolün katılımı ve çelenk sunma töreni:

Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, şube müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile kurum amirleri katıldı. Program, resmi çelenk sunma töreniyle başladı; törende protokol üyeleri ve kurum temsilcileri, öğretmenlere saygı ve takdirlerini ifade etti.

eğitim vurgusu ve kutlama mesajları:

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, öğretmenlerin toplumdaki rolüne dikkat çekerek, bilgi ve emekleriyle çocukları yetiştiren eğitimcilerin önemini vurguladı ve tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Katılımcılar, mesleğin fedakârlığına işaret eden mesajlar paylaştı, öğretmenlerle bir araya gelerek günün anlam ve önemini beraber yaşadı.

Etkinlikler, öğretmenlere yönelik takdir ve destek söylemlerinin öne çıktığı, eğitimde süreklilik ve nitelik hedeflerinin bir kez daha hatırlandığı bir program olarak tamamlandı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN VE KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. KAYMAKAM HALİL DALAK VE BELEDİYE BAŞKANI TAHSİN AKDENİZ’İN DE KATILDIĞI PROGRAMDA, GELECEĞİN NESİLLERİNİ YETİŞTİREN ÖĞRETMENLERİN ANLAMLI GÜNÜ KUTLANDI.