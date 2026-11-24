Seyhan Belediyesi'nden Dörtağaç'ta kapsamlı park çalışması:

Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dörtağaç Mahallesindeki parkta tadilat, bakım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan müdahalelerle parkın ortak kullanım niteliğinin güçlendirilmesi ve düzenli bir alan sunulması hedeflendi.

vatandaşlara daha temiz ve güvenli alanlar:

Belediye yetkilileri, çalışmaların öncelikli amacının mahalle sakinlerinin daha temiz, güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmesini sağlamak olduğunu belirtti. İyileştirmelerin mahalle yaşam kalitesine katkı sağlaması ve ortak kullanım alanlarının verimli hale getirilmesi amaçlandı.

muhtarın değerlendirmesi:

Ayhan Karaali, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesinin mahalle yaşamına olumlu katkı sağladığını vurguladı. Karaali, hizmetlerinden dolayı Seyhan Belediyesine ve çalışmalarda emeği geçen belediye personeline teşekkür etti.

SEYHAN BELEDİYESİ EKİPLERİ, DÖRTAĞAÇ MAHALLESİ’NDEKİ PARKTA TADİLAT, BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.