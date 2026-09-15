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Tek başına ormana giden genç sabah saatlerinde sağ bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde sürüyü otlatmaya giden 17 yaşındaki Hasan Alp, gece kayboldu; geniş kapsamlı arama sonrası sabah ormanda sağ bulundu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tek başına ormana giden genç sabah saatlerinde sağ bulundu

Olayın gelişimi:

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ardıçdalı köyünde yaşayan Hasan Alp (17), sürüyü otlatmak için ormana gittiği akşam saatlerinde evine dönmedi. Gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirim üzerine yakınları bölgedeki ormanlık alanda arama yaptı ve çocuğa ait olduğu belirtilen cep telefonunu buldu, ancak kendisine ulaşılamadı.

Arama çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen ekipler arasında Siirt AFAD arama kurtarma ile dron ekibi, jandarma, güvenlik korucuları, UMKE ve ambulans ekipleri yer aldı. Ekipler gece boyunca ormanlık alanda titiz bir arama-tarama çalışması yürüttü.

Kurtarma ve teslim:

Arama çalışmaları sonucunda Hasan Alp, sabah saat 05.45 sıralarında köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen genç, jandarma ekipleri eşliğinde ailesine teslim edildi ve herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

BAYKAN’DA KAYIP OLARAK ARANAN 17 YAŞINDAKİ GENÇ ORMANDA BULUNDU

BAYKAN’DA KAYIP OLARAK ARANAN 17 YAŞINDAKİ GENÇ ORMANDA BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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