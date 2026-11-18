Özel ve Özkaya'nın TBMM görüşmesi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ile görüşme gerçekleştirdi.

görüşmenin yeri:

Toplantı, TBMM'deki makam odasında yapıldı ve iki üst düzey yetkili bir araya geldi.

katılımcılar ve tarafların rolleri:

Görüşmede adı geçen taraflar Özgür Özel (Yeni Parti Genel Başkanı) ve Kadir Özkaya (Anayasa Mahkemesi Başkanı) olarak kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bir açıklama kaynak metinde yer almamaktadır.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL(SAĞDA), ANAYASA MAHKEMESİ (AYM) BAŞKANI KADİR ÖZKAYA(SOLDA)İLE GÖRÜŞTÜ.