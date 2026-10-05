Yüksekova'da Demirkonak köyünde su çekilmesi binlerce balığı tehdit ediyor

Yüksekova'da dere çekilmesi balık popülasyonunu tehdit ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde, sonbahar aylarıyla birlikte dere yatağındaki su seviyesi düştü. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bu alanda ilkbaharda yoğunlaşan balık popülasyonu, suyun çekilmesiyle daralan ve izole havuzlara sıkıştı. Köylüler, bölgede sayıları binleri bulan balıkların kısa sürede telef olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

dere yatağında neler yaşanıyor:

Köy sakinlerinin aktardığına göre, ilkbaharda artan su seviyesiyle oluşan yoğun balık varlığı, mevsim değişimiyle birlikte giderek daralan su alanlarına sıkıştı. Su kaynaklarının azalması sonucu balıkların yaşam alanları küçülürken oksijen ve besin sıkıntısı riski artıyor. Vatandaşlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde bölgedeki canlı yaşamının olumsuz etkileneceğini belirtiyor.

köylülerin talepleri ve yetkililere çağrı:

Köydeki halk, ilgili kurumların derhal bölgeyi incelemesini ve balıkların kurtarılması ile doğal dengenin korunması için acil önlem alınmasını talep ediyor. Vatandaşlar, hem canlı hayatının korunması hem de bölgenin ekolojik dengesinin sürdürülmesi için yerinde müdahale ve takip istiyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI DEMİRKONAK KÖYÜNDE, SUYUNUN KURUMASI NEDENİYLE BİNLERCE BALIK ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI.