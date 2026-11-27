Zimem geleneği sınıfta hayata geçti:

Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde öğrenim gören Bedi Sabuncu Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde tanıştıkları zimem defteri geleneğini uygulamaya koydu. Öğrenciler bir ay süresince ailelerden aldıkları harçlıkları biriktirip okuldaki bir kutuda topladı; elde edilen kaynakla mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı bazı borçlar ödendi.

Uygulamanın nasıl gerçekleştiği:

Projenin öncülüğünü yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Arslan eşliğinde yürütülen çalışmada, beşinci sınıf öğrencilerinin tamamının katkısıyla bir ay sonunda yaklaşık 20 bin TL toplandı. Öğrenciler topladıkları parayı bakkala götürüp veresiye defterindeki belirlenen borçları kapatmak istediklerini bildirdi. Bakkal, zimem geleneğini ilk kez duydu; öğrenciler uygulamanın tarihçesini anlattı ve işlemi gerçekleştirdi.

Ödemeler sırasında öğrenciler kimin borcunu ödediğini bilmedi; borçları kapatılan kişiler, bakkala geldiklerinde borçlarının ödendiğini öğrenmiş olacaklar. Bu yaklaşım, yapılan iyiliğin karşılık beklemeden ve anonim şekilde yürütülmesini sağladı.

Öğrencilerin ve öğretmenin mesajı:

Projeye katılan öğrenciler uygulamanın kendilerinde yarattığı etkiyi paylaştı. Hatice Kübra Dönmez, zimem defteri geleneğini öğrenip günümüze taşımak istediklerini ve yardımlaşma duygusuyla hareket ettiklerini söyledi. Özgür Bilgin, çalışmanın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma değerlerini pekiştirdiğini, Ahmet Furkan Temizkan ise küçük harçlıklarını biriktirerek birilerine yardımcı olmanın herkesi mutlu ettiğini ifade etti.

Öğretmen Mehmet Arslan, tarihimizden gelen bu geleneği öğrencilerle yaşatmanın amaç olduğunu belirterek, uygulamanın öğrencilerin toplumsal duyarlılığını artıracağını vurguladı. Arslan, depremi ve zorlu süreçleri yaşayan bir bölgede eğitim verildiğini, depremzede ailelerin çocuklarının dahi katkıda bulunduğunu; öğrenci katkılarının 1 liradan 200 liraya kadar değiştiğini aktardı. "Beşinci sınıf öğrencilerimizin tamamını değerlendirdiğimizde yaklaşık 20 bin TL toplandı" sözleriyle projenin boyutunu özetleyen Arslan, bu tür deneyimlerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendireceğini söyledi.

Çalışma, geçmişten gelen bir gelenek olan zimem uygulamasını günümüz koşullarında somut bir yardımlaşma örneğine dönüştürdü ve öğrencilerin karşılık beklemeden toplum için harekete geçebileceklerini gösterdi.

Zimem defteri geleneğini yaşatan ortaokul öğrencileri, harçlıklarıyla biriktirdikleri parayla mahallenin borçlarını ödediler