Blind Festival'in Son Biletleri Biletinial'da

Blind Festival'deki Heyecan Doruğa Çıkıyor

Blind Festival'in kalan biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunulmaya devam ediyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Placebo grubu, 2 yıl aradan sonra 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Festivalin Konukları Kimler?

Müzikseverlerin merakla beklediği festivalde, ana konuğun yanı sıra birçok başarılı sanatçı da sahne alacak. Sivert Hoyem, Norveçli rock sanatçısı ve Madrugada grubunun solisti, solo projesi ile performans gösterecek. Hoyem, müzik kariyerine 1993'te başlamış ve 2004'te ilk solo albümünü "Ladies and Gentlemen of the Opposition" ile yayınlamıştır. Başarıları arasında "Moon Landing" ve "Lioness" gibi popüler albümler bulunmaktadır.

Festivalin bir diğer heyecan verici grubu ise, Güney Amerika turnesinde Placebo ile birlikte sahne alan Big Special olacak. Yeni albümleri "Postindustrial Hometown Blues" ile dikkatleri üzerine çeken bu British punk ikilisi, Türkiye'de ilk kez performans sergileyecek.

Büyük Sürprizler ve Performanslar

Son olarak, Black Country ikilisi, "Dust Off / Start Again" adlı yeni single'ları ile birlikte, İngiltere ve Avrupa'nın önemli festivallerinde sahne alacak. Blind Festival, tüm bu sanatçıların performanslarıyla müzik dolu bir gün vaat ediyor.

Kalan biletler için acele edin; Biletinial üzerinden satışlar devam etmektedir!