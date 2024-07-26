Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Blind Festival'in Son Biletleri Biletinial'da

Blind Festival, Placebo ile müzikseverleri buluşturuyor. Kalan biletler Biletinial'da satışta!

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:34
Blind Festival'in Son Biletleri Biletinial'da

Blind Festival'deki Heyecan Doruğa Çıkıyor

Blind Festival'in kalan biletleri, Biletinial üzerinden satışa sunulmaya devam ediyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Placebo grubu, 2 yıl aradan sonra 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Festivalin Konukları Kimler?

Müzikseverlerin merakla beklediği festivalde, ana konuğun yanı sıra birçok başarılı sanatçı da sahne alacak. Sivert Hoyem, Norveçli rock sanatçısı ve Madrugada grubunun solisti, solo projesi ile performans gösterecek. Hoyem, müzik kariyerine 1993'te başlamış ve 2004'te ilk solo albümünü "Ladies and Gentlemen of the Opposition" ile yayınlamıştır. Başarıları arasında "Moon Landing" ve "Lioness" gibi popüler albümler bulunmaktadır.

Festivalin bir diğer heyecan verici grubu ise, Güney Amerika turnesinde Placebo ile birlikte sahne alan Big Special olacak. Yeni albümleri "Postindustrial Hometown Blues" ile dikkatleri üzerine çeken bu British punk ikilisi, Türkiye'de ilk kez performans sergileyecek.

Büyük Sürprizler ve Performanslar

Son olarak, Black Country ikilisi, "Dust Off / Start Again" adlı yeni single'ları ile birlikte, İngiltere ve Avrupa'nın önemli festivallerinde sahne alacak. Blind Festival, tüm bu sanatçıların performanslarıyla müzik dolu bir gün vaat ediyor.

Kalan biletler için acele edin; Biletinial üzerinden satışlar devam etmektedir!

İLGİLİ HABERLER

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Deodorantların beyaz leke bırakmasının sırrı açıklandı! Bu bilgi hiçbir yerde yok!