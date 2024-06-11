SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! 81 ildeki tüm emeklilere tarih verildi

16 Haziran 2024'te kutlanacak olan bayram öncesinde, emekliler ve kamu görevlileri maaşlarının ne zaman hesaplarına yansıyacağını sorguluyor. Haziran 2024'te emekli maaşlarının ve kamu çalışanlarının maaşlarının hangi tarihte ödeneceği büyük bir ilgi odağı haline geldi. İşte bu ayın maaş ödeme bilgileri...

Kurban Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala, kamu görevlileri ve emekliler, maaşlarının ne zaman yatırılacağı konusunda son bilgileri dikkatle izliyor. Genellikle, 4A emeklilerinin maaşları ayın 17'sinden 26'sına kadar tahsis numaralarına göre ödenirken, Bağ-Kur emeklileri ise 25 ile 28 arasında ödemelerini alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran'a rastlamakta ve bayram tatili dört gün sürecek. Tatil süresince hem özel hem de devlet bankaları kapalı olacak. Maaşların bayram öncesinde erken ödenip ödenmeyeceği ise gündemdeki yerini koruyor.





Emekli ve kamu çalışanlarının maaşları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonuyla belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiğine göre, bayram ikramiyeleri 10 ile 14 Haziran arasında ödenecek. Ancak, emekli ve memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Genelde memur maaşları her ayın 15'inde ödenirken, emekli maaşları tahsis numarasına göre farklı zamanlarda yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C sınıfı emekliler için ödeme günleri şu şekildedir:

4A SSK Emeklileri için Maaş Ödeme Zamanları

Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar için ödemeler her ayın 17'sinde,

Son hanesi 7 olanlar için 18'inde,

Son hanesi 5 olanlar için 19'unda,

Son hanesi 3 olanlar için 20'sinde,

Son hanesi 1 olanlar için 21'inde,

Son hanesi 8 olanlar için 22'sinde,

Son hanesi 6 olanlar için 23'ünde,

Son hanesi 4 olanlar için 24'ünde,

Son hanesi 2 olanlar için 25'inde,

Son hanesi 0 olanlar için 26'sında gerçekleştiriliyor.

Bağ-Kur Emeklileri için Maaş Ödeme Takvimi