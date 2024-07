DS Automobiles, Chantilly Arts & Elegance Yarışmasında Yeni Tasarımını Tanıtacak

DS Automobiles'ın Yeni Tasarımı Chantilly'de Tanıtılacak

DS Automobiles, 15 Eylül tarihinde Fransa'nın Chantilly bölgesinde düzenlenecek olan Chantilly Arts & Elegance Richard Mille otomobil yarışmasında, yepyeni tasarımını otomobilseverlerle buluşturacak.

Etkinlik Hakkında Detaylar

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu prestijli etkinlik Chantilly Şatosu bahçesinde gerçekleştirilecek. 2014 yılında kurulan bu yarışma, o dönemde DS Automobiles ile aynı zaman diliminde faaliyete geçmiştir ve yıllar içerisinde Fransız otomobil tutkunları için önemli bir buluşma noktası haline gelmiştir.

DS Automobiles'ın Başarıları

Etkinliğin ilk yılından itibaren yarışmanın resmi ortağı olan DS Automobiles, Chantilly'de birçok ödül kazanarak önemli bir başarı grafiği çizdi. Özellikle Concours d’Elegance yarışmasında DS E-Tense Performance gibi modellerle İnovasyon Ödülü dahil olmak üzere birçok ödül elde etti. Diğer dikkat çekici modeller arasında 2019'da tasarlanan DS X E-Tense ve 2017'deki DS 7 Crossback Presidential yer alıyor.

Ödüllü Modeller

2016 yılında gösterilen DS E-Tense ise Concours d'Elegance Best Of Show ödülünü kazandı. 2015 yılında DS Numero 9 ve 2014'te On Aura Tout Vu tarafından tasarlanan DS Divine da bu yarışmadaki diğer ödüllü modeller arasında öne çıkıyor. DS Automobiles, Chantilly'deki etkinlikte yeni tasarımının yanı sıra bu prestijli yarışmanın geçmişteki başarısını da sergileyecek.

