Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Borçlularını Duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Vergi Borçlularıyla İlgili Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin listesine ilişkin verileri yayımladı. Bu mükelleflere ait toplam ödenmemiş vergi ve ceza miktarı, 914,9 milyar lira olarak tespit edildi.

Borçlu Mükelleflerin Detayları

GİB, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kesinleşen ve 5 milyon lirayı aşan vergi borçlarını açıklarken, gerçek kişi sayısı 7.948 ve tüzel kişi sayısı ise 28.858 oldu. Faal mükellef sayısı toplam mükelleflerin %13,1'ini temsil ederken, terk mükellef sayısı 31.999 olarak belirlendi.

Önemli Mükelleflerin Borç Tutarları

Borçlu mükellefler arasında, 3 milyar 23 milyon 325 bin lira ile Halkalı Vergi Dairesi'ne kayıtlı Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ ilk sırada yer aldı. Bu firmayı, 2 milyar 449 milyon 525 bin lira borçla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. ve 2 milyar 255 milyon 26 bin lira borçla Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül. San. Tic. Ltd. Şti. izledi.

Kesinleşen Tarif Faturaları

GİB ayrıca kesinleşen tarhiyatlar listesinde 2 bin 464 mükellef bulunduğunu açıkladı; bunlardan 419'u gerçek kişi, 2.045'i ise tüzel kişi. Bu firmaların toplam kesinleşen vergi ve ceza tutarı 53,1 milyar lira olarak belirlendi.

Özellikle Çamlıca İhtisas Vergi Dairesi'ne kayıtlı Yurtpet Akar Yakıt LPG Dağıtım Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti., 1 milyar 265 milyon 539 bin lira borçla en yüksek sırada yer almakta. Diğer öne çıkan firmalar arasında Mir Kıym. Mad. ve Taş Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ospet Petrolcülük Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bulunmaktadır.

Liste Örneği

İşte vadesi geldiği halde ödenmemiş ve 5 milyon lira üzerindeki borçlu mükelleflerin bir kısmı:

1. Turktab Tütün Mamülleri Pazarlama ve Dağıtım AŞ : 3.023.325.248,07 TL

: 3.023.325.248,07 TL 2. Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti. : 2.449.525.198,07 TL

: 2.449.525.198,07 TL 3. Enkad İnşaat Metal ve Yapı Endüstri Mamül. San. Tic. Ltd. Şti. : 2.255.026.863,18 TL

: 2.255.026.863,18 TL 4. Bospet Petrol Ürünleri Ticaret AŞ : 2.147.220.120,98 TL

: 2.147.220.120,98 TL 5. Medıcal Broker Sağlık ve Yazılım AŞ: 2.060.831.839,65 TL

Bu veriler, GİB'in vergi tahsilinde daha etkili olmasını sağlıyor ve mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bir hatırlatma niteliği taşıyor.