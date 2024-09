Enzo Zidane, 29 Yaşında Futbolu Bırakma Kararı Aldı: Zinedine Zidane'ın Oğlundan Şaşırtan Karar

Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane’ın oğlu Enzo Zidane, 29 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Genç yaşta Real Madrid altyapısında yetişen ve büyük beklentilerle futbol dünyasına adım atan Enzo Zidane, kariyerine birçok farklı kulüpte devam ettikten sonra profesyonel futbolculuk kariyerini noktalamaya karar verdi. İspanyol spor gazetesi As’ın haberine göre, Enzo Zidane, özel hayatına daha fazla odaklanmak istediği için bu kararı aldı.

Enzo, İspanya'nın 3. lig ekiplerinden Fuenlabrada’da oynarken futbolu bırakma kararını duyurdu. Kariyerine genç yaşta büyük bir kulüp olan Real Madrid’in altyapısında başlayan Zidane, zamanla çeşitli kulüplerde forma giydi, ancak hiçbir zaman babası Zinedine Zidane’ın ulaştığı efsanevi seviyeye ulaşamadı.

FUTBOL KARİYERİNE REAL MADRID ALTYAPISINDA BAŞLADI

Enzo Zidane, futbol kariyerine 2004 yılında Real Madrid’in altyapısında başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Enzo, 2011 yılında dönemin Real Madrid teknik direktörü José Mourinho tarafından A takımla antrenmanlara davet edildi. Ancak Zidane, as takıma yükselmesine rağmen Real Madrid formasıyla sadece bir maça çıktı. Bu maç, 2016 yılında oynanan ve 6-1’lik bir galibiyetle sonuçlanan Copa del Rey karşılaşmasıydı. Zidane, bu maçta bir de gol atarak adını Real Madrid tarihine yazdırdı.

FARKLI KULÜPLERDE ŞANSINI DENEDİ

Enzo Zidane, Real Madrid’den ayrıldıktan sonra kariyerini farklı kulüplerde sürdürmeye devam etti. 2017 yılında Deportivo Alavés ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Zidane, burada La Liga’da forma giydi. Ardından İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Lausanne-Sport’a transfer oldu. Burada 16 maça çıkan Zidane, 2 gol kaydetti.

2018-2019 sezonunda Segunda División ekiplerinden Rayo Majadahonda’ya kiralanan Zidane, bu dönemde İspanya ikinci liginde forma giydi. 33 maçta görev alan Enzo, sezon sonunda Portekiz’in Primeira Liga ekiplerinden Aves’e transfer oldu. Ancak burada da beklenen çıkışı yapamayan futbolcu, sadece 10 maça çıkarak 2 gol atabildi.

Kariyerinde istikrarlı bir form grafiği yakalayamayan Enzo Zidane, 2021 yılında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Rodez AF’ye transfer oldu ve burada bir sezon oynadı. 2022 yılında ise İspanya’nın alt lig takımlarından Fuenlabrada’ya katıldı ve son olarak burada kariyerini sürdürüyordu.

203 MAÇTA 13 GOL VE 24 ASİST

Enzo Zidane, kariyeri boyunca toplamda 203 maça çıktı ve 13 gol ile 24 asistlik bir performans sergiledi. Bu rakamlar, genç yaşta babasının izinden gitmesi beklenen bir futbolcu için oldukça mütevazı kaldı. Ancak Enzo, her zaman adını futbolla anılan bir ailede yer almanın gururunu yaşadı.

Zidane, kariyeri boyunca İspanyol ve Fransız genç milli takımlarında da görev aldı. 2009 yılında İspanya U15 ve 2014 yılında Fransa U19 milli takımlarında forma giydi. Hem İspanyol hem de Fransız vatandaşlığı bulunan Zidane, uluslararası arenada hangi ülkenin formasını giyeceği uzun süre merak konusu olmuştu.

FUTBOLU BIRAKMA KARARI VE AİLE HAYATI

Enzo Zidane’ın futbolu bırakma kararı, futbol dünyasında büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Henüz 29 yaşında olan genç oyuncu, futbol dünyasında kendine yeni bir yol çizmeyi tercih etti. Kariyerini noktalarken yaptığı açıklamada, özel hayatına daha fazla odaklanmak istediğini belirtti.

Enzo, futbolcu kimliğiyle tanınmasının yanı sıra kişisel yaşamında da önemli adımlar attı. Karen Gonçalves ile evli olan Zidane’ın Sia adında bir kızı bulunuyor. 2024 yılında ise ikiz kızları Giulia ve Kaia dünyaya geldi. Zidane, ailesine daha fazla zaman ayırmak ve hayatının geri kalanını farklı bir şekilde şekillendirmek için bu kararı aldığını belirtti.

ZINEDINE ZIDANE’IN OĞLU OLMAK

Enzo Zidane’ın kariyeri boyunca en çok karşılaştığı zorluklardan biri, babası Zinedine Zidane’ın dünya futbolundaki efsanevi konumuydu. Babası gibi büyük bir futbolcu olma beklentisi, Enzo üzerinde her zaman büyük bir baskı oluşturdu. Ancak genç oyuncu, futbolu her zaman kendi yetenekleri doğrultusunda oynamaya çalıştı.

Zidane’ın üç küçük kardeşi daha bulunuyor. Kardeşlerinden Luca Zidane, Eibar’da kaleci olarak forma giyerken, Théo ve Elyaz ise Real Madrid’in gençlik akademisinde futbol kariyerlerine devam ediyor.

ENZO ZIDANE’IN BIRAKTIĞI İZLER

Enzo Zidane, profesyonel futbol kariyerini sonlandırırken, futbolseverler tarafından her zaman bir Zidane olarak hatırlanacak. Kariyerinde beklenen büyük başarıyı yakalayamamış olsa da, Enzo, futbol dünyasında kendine has bir yer edindi. Babasının gölgesinde kalmış gibi görünse de, futbolseverler Enzo’nun yeşil sahalardaki çabasını her zaman takdir etti.

Futbolu bırakmasının ardından ne yapacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmayan Enzo Zidane’ın, futbol dünyasında farklı bir rol üstlenip üstlenmeyeceği merak konusu.