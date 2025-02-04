Solskjaer: 'Zor Bir Maçtı, Kazandığımız İçin Mutluyuz'

Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 Geçti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında, Beşiktaş, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda önemli bir avantaj elde etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Bu tür maçlar zor olur. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Hedef Çeyrek Final

Norveçli teknik adam, rakiplerinin dirençli olduğunu belirterek, "Sabırlıydık. Taraftarlar burada harika bir atmosfer çıkardılar. En iyi taraftara sahip olan takım biziz. Kazanarak amacımıza ulaştık" şeklinde konuştu.

Transfer Planları

Solskjaer, takıma gerekli takviyelerin yapılacağını ifade etti ve, "Üç oyuncu gitti. Yeni oyuncular arıyoruz. İyi oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Başkan, scout ekibi çok çalışıyor. Birtakım isimler var. Onları almak için çalışmalar yapılıyor. Önemli olan kulübün geleceği" diye ekledi.

Genç Oyunculara Güven

Genç futbolcular konusunda da açıklamalarda bulunan Solskjaer, "Semih genç ve yetenekli bir oyuncu. Ona dair umudum var. Eğer en iyisi olmak istiyorsa Ciro Immobile'den çok şey öğrenmesi lazım. Mustafa Hekimoğlu da çok yetenekli. İkisi de heyecan verici futbolcular. Gol atmaya başlayınca devamı gelecektir" ifadelerini kullandı.

Svensson'un Geleceği

Jonas Svensson'un takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını vurgulayan Solskjaer, "Svensson istediği sürece Beşiktaş'ta kalacaktır. Çok iyi bir profesyonel. Kulüp, taraftarlar ve biz ondan memnunuz. Genç oyunculara aktarma noktasında önemli bir isimdir" dedi.

Yeni nesil futbolcuların deneyimli isimlerden öğrenmesi gerektiğini belirten Solskjaer, "Kazanan Beşiktaş'ı inşa etmek için bu tarz oyuncularla devam edeceğiz. Joao da genç oyunculara örnek olacak" şeklinde konuştu.