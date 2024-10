Fenerbahçe Medicana 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Medicana Kupasını Kazandı

Voleybolda önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Medicana, 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanmayı başardı. Yıldız takım, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti.

Kupa Töreni Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Gerçekleşti

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa törenine ev sahipliği yapan Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda, Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncularına ikincilik madalyaları, Fenerbahçeli voleybolculara ise 5. kez kazandıkları şampiyonluk madalyaları verildi.

Ödüller ve Sevinç Dolu Anlar

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Liza Safranova'ya AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı takdim etti. 18 yaşındaki smaçör, kupayı havaya kaldırırken büyük bir coşku yaşadı ve takım arkadaşlarıyla birlikte bu anı kutladı.

Unutulmaz Bir Kutlama

Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluğu kutlarken ikonik şarkı 'We are the champions' eşliğinde zaferlerini doyasıya yaşadı. Ayrıca, karşılaşmanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.