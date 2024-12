Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: "Başakşehir’e karşı her şeyimizi sahaya koyacağız"

Heidenheim Başakşehir Maçına Hazır

Alman futbol ekibi Heidenheim, yarın RAMS Başakşehir ile UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında karşılaşacak. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt, takımının karşılaşmaya iyi hazırlandığını söyledi.

“Rakip Baskı Altında”

Schmidt, rakipleri hakkında konuşarak, "Yarın heyecanlı bir maç olacak, beşinci maçımızı oynayacağız. Rakibimiz baskı altında çünkü puan almak zorundalar. Son maçlara baktığımızda oyuncularımız güzel işler çıkardı. Goller atıyoruz, bunda sorun yok. Bu maç ofansif oynamaya ve gol atmaya çalışacağız" dedi.

Zorlu Rakipler ve Öz Güven

Geçmiş maçlarının zorlu geçtiğine dikkat çeken Schmidt, Bayern Münih, Leverkusen, Chelsea ve Frankfurt gibi takımlara karşı oynadıklarını belirtti ve öz güvenlerini kaybetmediklerini ifade etti. "Her maça farklı bakıyoruz. Yarın kıyasıya bir maç olacak. Yarın rakip her şeyini sahaya koyacak, biz de her şeyimizle sahada olacağız" şeklinde konuştu.

RAMS Başakşehir'i İyi Analiz Ettik

Schmidt, RAMS Başakşehir’i iyi analiz ettiklerini ve zayıf yanlarına odaklanmalarının yanı sıra güçlü yanlarını da dikkate aldıklarını belirtti. "Yarın boş alanları değerlendirmeye çalışacağız, derin kadromuzla oyun tarzımızı sürdürmek istiyoruz. Başakşehir'in Piatek gibi güçlü bir gol silahı var, çok gol attı. Keny de onlara çok katkı sağlıyor. Başakşehir yarın sahaya her şeyini koyacak. İlk defa Avrupa kupalarında mücadele ediyoruz, her maç bizim için çok önemli" dedi.

