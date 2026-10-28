Dolar 49,8276 +0,09%
Euro 55,6011 +0,43%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.530,85 +0,05%
EUR/USD 1,1163 +0,29%
Brent Petrol 111,32 +1,75%
--°

adliyede 29 ekim coşkusu: başsavcı personelle bayramı kutladı

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, 29 Ekim'in 103. yıl dönümünde adliye birimlerini gezip hakim, savcı ve personele rozet takarak bayramı kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

adliyede 29 ekim coşkusu: başsavcı personelle bayramı kutladı

adliyede kutlama programı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle Aydın Adliyesi'nde düzenlenen programda, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy adliye birimlerini tek tek ziyaret etti. Başsavcı Arısoy, bayramın anlam ve önemine vurgu yaparak görev başındaki hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeliyle bir araya geldi.

ziyaretlerde rozet takdimi ve buluşmalar:

Ziyaretler sırasında Başsavcı Arısoy, personele bayram tebriğini iletti ve birimlerde çalışanlara rozet takdim etti. Bu anlar, adliye çalışanları arasında samimi sohbetlere ve kısa değerlendirmelere sahne oldu. Ziyarette görevlerin sürdürülmesine gösterilen özen de ayrıca not edildi.

cumhuriyetin önemi ve temenniler:

Arısoy, konuşmalarında Cumhuriyet’in tarihî ve milli önemine dikkat çekti; Cumhuriyetin Türk milleti için taşıdığı değeri vurguladı. Adliye personeline görevlerinde başarı dileyen Başsavcı, onlara sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulundu.

Etkinlik kapsamında adliye kalemlerinde görev yapan personelle de görüşmeler yapıldı ve kutlamalar tamamlandı. Ziyaretler, kurum içindeki dayanışma ve mesleki sorumluluğun ön plana çıktığı bir atmosferde sona erdi.

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI&#039;NIN 103. YIL DÖNÜMÜ...

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYGUR KAAN ARISOY, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ADLİYE BİRİMLERİNİ GEZEREK HAKİM, CUMHURİYET SAVCILARI VE ADLİYE PERSONELİNİN BAYRAMINI KUTLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyetin 103. yılı: birlik vurgusu ve Türkiye yüzyılı hedefi
images

Iğdır’da cumhuriyet sevinci sokaklara taştı: bin araçla coşkulu konvoy
images

Sınır kuyrukları ve vize engelleri Türk taşımacısının geleceğini tehdit ediyor
images

Bayburt'ta dört köyde petrol arama planları valilikte ele alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de camdan içeri giren motosiklet sürücüsünün kaza anı görüntülendi

Ulusun ortak acısı: Castilla La Mancha'da yüksek hızlı tren kazasında 68 kişi yaşamını yitirdi

Otobüs yolculuğunda midesinden çıkan paketlerle yakalandı

Araç Belkavak'ta inşaat kazası: üzerine demir düşen işçi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş