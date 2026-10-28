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Bursa'da Atatürk anıtı önünde cumhuriyetin 103. yılı çelenklerle anıldı

Bursa’da 28 Ekim’de Heykel’deki Atatürk Anıtı’na düzenlenen çelenk sunma töreniyle Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları resmî olarak başladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:02

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Bursa'da Atatürk anıtı önünde cumhuriyetin 103. yılı çelenklerle anıldı

Törenin başlangıcı ve çelenk sunumu

Bursa’da Cumhuriyetin 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resmi tören, 28 Ekim günü Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Program, kutlamaların ilk resmî ayağını oluştururken kent protokolü anıta çelenk sundu.

katılımcılar ve sunulan çelenkler:

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başta olmak üzere çok sayıda yetkili katıldı. Ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve kent protokolü de törendeydi. Çelenkler Bursa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına anıta konuldu.

anma ve sonraki program:

Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek resmi program ve geçit töreni ile devam edecek.

Yerel yetkililer tarafından gerçekleştirilen bu ilk tören, 29 Ekim etkinliklerinin resmi başlangıcını işaret etti ve kentteki kutlama takviminin ana hatlarını belirledi.

BURSA&#039;DA CUMHURİYET&#039;İN İLANININ 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, HEYKEL&#039;DEKİ...

BURSA'DA CUMHURİYET'İN İLANININ 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, HEYKEL'DEKİ ATATÜRK ANITI'NA ÇELENKLER SUNULDU. BURSA VALİSİ EROL AYYILDIZ, GARNİZON KOMUTANI TÜMGENERAL FERHAT VURAL VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA'NIN KATILDIĞI PROGRAMDA, CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARININ İLK RESMÎ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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