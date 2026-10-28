Tunceli'de 29 metrede Türk bayrağıyla cumhuriyete saygı duruşu

Tunceli'de sualtı töreni:

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Tim Komutanlığı personeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. Bölge olarak tarihi Pertek Kalesi yakınları seçildi ve çalışma sualtı koşullarında planlı bir şekilde yürütüldü.

etkinliğin detayları:

Etkinlikte, Keban Barajı'nın 29 metre derinliğinde Türk bayrağı açıldı. Sualtında dalgaların arasında açılan bu şanlı bayrakla, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

mesaj ve önemi:

Jandarma SAK timlerinin gerçekleştirdiği bu tür etkinlikler, hem ekiplerin sualtı yeterliliklerini gösterme hem de Cumhuriyet değerlerine dikkat çekme amacını taşıyor. Yapılan anma, 29 Ekim'in anlamını farklı bir zeminde yaşatmayı hedefleyen sembolik bir gösteri niteliğinde oldu.

TUNCELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SUALTI ARAMA KURTARMA TİMLERİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KEBAN BARAJI’NIN 29 METRE DERİNLİĞİNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTI.