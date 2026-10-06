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Akademik yılın açılışında başkan kürsüde: Erdoğan Beştepe'de konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katıldı ve konuştu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Elif Demir

Akademik yılın açılışında başkan kürsüde: Erdoğan Beştepe'de konuştu

Beştepe'de 2026-2027 akademik yılı açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı ve törende konuşma yaptı.

Törenin gerçekleştiği alan ve ritüel:

Tören, adı geçen merkezde düzenlendi; açılış törenleri geleneksel olarak akademik takvimin başlangıcını işaret eder ve eğitim camiası için sembolik bir önem taşır. Bu çerçevede yapılan programlarda katılımcıların bir araya gelmesi ve yılın hedeflerine dikkat çekilmesi ön plana çıkar.

Cumhurbaşkanının katılımı ve konuşma niteliği:

Recep Tayyip Erdoğan törene katılarak konuşma yaptı. Konuşmanın içeriğine dair detaylar törende paylaşılan bilgilere dayanır; resmi açılış konuşmaları genellikle yeni akademik yılın önceliklerine ve beklentilerine vurgu yapar.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu tür açılışlar, hem eğitim hem de kamu gündeminde yer alan başlıkların yeniden hatırlanmasına vesile olur. Tören vesilesiyle eğitim-öğretim yılı resmî olarak başlamış oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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