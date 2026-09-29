Akçakoca'da mendirek tartışmasını alevlendiren fırtına: 4 tekne battı

Akçakoca balıkçı barınağında fırtına hasarı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına, ilçede denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Akçakoca Balıkçı Barınağı’nda bulunan tekneler yoğun dalga ve akıntının etkisiyle zarar gördü; 4 tekne battı.

fırtınanın etkileri ve dalga yüksekliği:

Gözlemler ve balıkçıların ifadelerine göre dalga yüksekliği yer yer 3-4 metreyi buldu. Şiddetli dalgalar barınakta bağlama noktalarının yetersiz kalmasına yol açarak teknelerin sürüklenmesine ve batmasına sebep oldu.

balıkçıların şikâyetleri ve talepleri:

Balıkçılar, barınağın mevcut yapısının olumsuz hava şartlarında tekneleri korumakta yetersiz kaldığını vurguladı. Balıkçı Selçuk Yaman, sorunun uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, "Limanımız her hava bozduğunda senelerdir aynı şeyi yaşıyor. Şimdi oradaki tekneyi aldı. Orada deniz bu şekilde buraya buraya atlıyor. 3-4 tane tekneyi harap etti. Dört tane tekneyi aldı. Yani barınağın elverişsiz oluşu, barınağın yetersiz oluşu. Bu her sene de üç dört defa bu sorunu yaşıyoruz. Bekleniyor mu? Bu kadar beklenmiyor. Dalga yüksekliği 3-4 metreyi buldu" dedi.

Yaman, özellikle ikinci mendirek bölgesinde düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, "Buranın güvence altına alınması için mendireğin oradan düzenleme yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Fırtına sonrası batan teknelerde maddi hasar oluştu. Balıkçılar, benzer olayların tekrarlanmaması için barınakta güçlendirme çalışmaları ve mendirek düzenlemesi gibi önlemlerin alınmasını istiyorlar.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA, BALIKÇI BARINAĞINDA ZARARA YOL AÇTI. ŞİDDETLİ DALGALAR NEDENİYLE BARINAKTA BULUNAN 4 TEKNE BATTI.