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Altınyayla'da minik eller hastane bahçesini yeniledi

Altınyayla protokolü, öğretmenler ve öğrenciler Sivas'ta ilçe hastanesinde çevre temizliği yaptı, bahçe duvarlarını boyadı ve 40 fidan dikti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:54

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Altınyayla'da minik eller hastane bahçesini yeniledi

Altınyayla'da hastane tadilatı ve çevre düzenlemesi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, daha önce okul tadilatında birlikte çalışmış olan ilçe protokolü ve öğrenciler bu kez ilçe hastanesinde bir araya geldi. Etkinliğe Altınyayla Kaymakamı, ilçenin güvenlik güçleri, öğretmenler, öğrenciler ve hastane personeli katıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Etkinlik ekip halinde başlatılan çevre temizliğiyle başladı; katılımcılar hastane bahçesindeki çöpleri toplayarak alandan temizlik yaptı. Ardından yöneticiler ve öğrenciler birlikte bahçe duvarlarını boyadı, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları da çalışmalara aktif destek verdi. Çalışma kapsamında hastane çevresine 40 fidan dikildi ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Öğrencilerle deneyim paylaşımı:

Etkinlik sırasında öğrenciler, sahadaki uygulamaların ardından hastanede görev yapan hekimlerle bir araya gelerek meslek deneyimleri hakkında bilgi aldı. Bu kısımdaki programda, sağlık mesleklerini tanımak isteyen öğrenciler hastane konferans salonunda doktorları dinledi ve sorularını yöneltti.

Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün hep birlikte güzel bir programa imza attık. İlçemizde eğitim gören öğrenci arkadaşlarımızla birlikte ilçe hastanemizde güzel bir çevre düzenleme organizasyonu gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle beraber hastane çevresine 40 fidan dikimi gerçekleştirdik ve akabinde hastane bahçemizde çevre temizliği, bahçe duvarının boyanması gibi faaliyetlere imza attık. Sonrasında etkinliğe katılan öğrenciler hastanemizde görevli doktor arkadaşlarımızla birlikte tecrübe aktarımı programına katıldılar. Doktor, hemşire ve ya sağlık çalışanı olmak isteyen öğrenciler hastanemiz konferans salonunda doktorları dinlediler" dedi.

Etkinlik, kamu kurumları, güvenlik güçleri, eğitim camiası ve sağlık çalışanlarını aynı amaç etrafında buluşturarak ilçede birlik ve beraberlik mesajı verdi; hem fiziksel düzenleme hem de öğrenciler için mesleki yönlendirme fırsatı sunuldu.

SİVAS’TA DAHA ÖNCE OKUL TADİLATINDA BİR ARAYA GELEN ALTINYAYLA İLÇE YÖNETİMİ VE ÖĞRENCİLER BU KEZ...

SİVAS’TA DAHA ÖNCE OKUL TADİLATINDA BİR ARAYA GELEN ALTINYAYLA İLÇE YÖNETİMİ VE ÖĞRENCİLER BU KEZ İLÇE HASTANESİ TADİLATINDA KOLLARI SIVADI. ALTINYAYLA KAYMAKAMI AHMET BAZ(SAĞDA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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