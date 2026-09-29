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Altyapı atağı: başkan Çerçioğlu öncülüğünde Aydın'da eş zamanlı yatırımlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ile 17 ilçede altyapı yatırımları sürdürüyor; Söke'de 75 milyon TL'lik kanalizasyon hattı yenileme projesi devam ediyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Altyapı atağı: başkan Çerçioğlu öncülüğünde Aydın'da eş zamanlı yatırımlar

yatırımların kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ASKİ Genel Müdürlüğü, kentin 17 ilçesinde altyapı çalışmalarını eş zamanlı biçimde sürdürüyor. Projeler, kent genelinde kanalizasyon ve atıksu hatlarının yenilenmesi ile hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

söke yenidoğan'da büyük yatırım:

Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yürütülen proje, 75 milyon Türk Lirası yatırım bedeliyle kanalizasyon hattı yenilemesini kapsıyor. Çalışmada 9 bin 700 metre kanalizasyon hattı ile 300 adet muayene bacası ve 210 adet parsel bacası inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin altyapısı güçlenecek.

başkanın mesajı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımların sadece bugünü değil geleceği de hedeflediğini vurguladı. Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte çalışmaları yerinde takip ettiklerini belirterek, "Yatırım ve projelerimizi Aydınımızın bugününe olduğu gibi geleceğine de kazandırıyoruz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA AYDIN’IN 17 İLÇESİNDE HAYATA...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA AYDIN’IN 17 İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN ALTYAPI YATIRIMLARI EŞ ZAMANLI OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR. ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI YATIRIMLARI KENTİN DÖRT BİR YANINDA DEVAM EDİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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