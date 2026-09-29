Dolar 48,9838 -0,01%
Euro 55,5661 -0,26%
Bist 12.473,67 -0,95%
Altın Gram 6.579,78 +0,23%
EUR/USD 1,1338 -0,31%
Brent Petrol 97,26 -0,58%
--°

Asırlık hayır şartı Eskişehir'de simit ve meyve suyu ikramıyla yaşatıldı

Ahmed Efendi Vakfı'nın 1893'ten kalan hayır şartı kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sabah simit ve meyve suyu dağıttı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Asırlık hayır şartı Eskişehir'de simit ve meyve suyu ikramıyla yaşatıldı

hayır şartının kökeni:

Ahmed Efendi Vakfı, 1893 yılında İzmir'de kuruldu ve vakıf senetlerinde hastaneye gelen hastalara yiyecek ve giyecek yardımı yapılmasına ilişkin bir hayır şartı yer aldı. Bu tür hükümler, vakıf medeniyetinin toplumsal dayanışma ve sosyal hizmet geleneğini ifade ediyor.

eskişehir uygulaması:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 1001 Hayır Şartı programı çerçevesinde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen yaklaşık 3 bin hasta ve yakınına sabah saatlerinde simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Böylece vakfın 133 yıl önce belirlediği hayır şartı günümüzde yeniden yaşatılmış oldu.

Uygulama, vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını günümüzde de hayata geçirerek geçmişten geleceğe uzanan vakıf kültürünün sürdürülmesine yönelik devam eden çalışmalara örnek teşkil ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri benzer uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

1893 YILINDA İZMİR’DE KURULAN AHMED EFENDİ VAKFI&#039;NIN HASTANEYE GELEN HASTALARA YİYECEK VE GİYECEK...

1893 YILINDA İZMİR’DE KURULAN AHMED EFENDİ VAKFI'NIN HASTANEYE GELEN HASTALARA YİYECEK VE GİYECEK YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN HAYIR ŞARTI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE ESKİŞEHİR’DE YAŞATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Boyabat'ta uzun yıllar hizmet veren eski hastanenin kontrollü yıkım süreci başla...
images

Dünyaya değil ahirete yatırım yaptı: dedesinin arazisini mezarlığa dönüştürecek
images

Samsun emniyetine Tokat'tan atanan Faruk Aydın göreve başladı
images

Trafikte küçük araç, büyük risk: motosiklet görünürlük, eğitim ve denetim önceli...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Schipkau'da 365 metrelik türbin enerji geleceğine yeni bir sınır çizdi

Eğitim Bir-Sen Muğla'da delege seçimlerini tamamladı; ortak akıl öne çıktı

Kütahya'da mahalleleri hareketlendiren akşam buluşmaları

Sırakapılar’da kente nefes aldıracak çevreci ve sosyal otopark projesi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan