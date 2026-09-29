Şanlıurfa'da ilk kez sergilenecek KAAN mockup'ı vatandaşların ilgisini topluyor

KAAN mockup'ı TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk kez sergilendi

TEKNOFEST Güneydoğu, kadim topraklar Şanlıurfa'da yarın kapılarını açacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı etkinlikte ilk kez vatandaşlara sergilenecek.

etkinlikte görsellik ve ilgi:

KAAN, 5'inci nesil savaş uçağı olarak tanımlanan tasarım hatlarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Mockup'ı yakından inceleyen vatandaşlar uçakla fotoğraf çektiriyor, tasarım ve boyut hakkında sorular yöneltiyor. Serginin görsel etkisi, alandaki teknoloji sunumlarını tamamlayıcı nitelikte.

vatandaş görüşleri ve yerel yankı:

Etkinlikte bulunanlardan Fatih Mizan gözlemlerini şu sözlerle aktardı: "Fazlasıyla mutluyuz. Gurur verici bir şey. Böyle bir etkinlik Urfa’da düzenlendiği için çok mutluyuz. Devletimizin bu kadar imkanı olduğunu görmek bizi fazlasıyla sevindiriyor".

TEKNOFEST Güneydoğu'da sergilenen mockup, yerel halkın milli teknolojiye dair farkındalığını artırırken, etkinliğin bölgeye taşıdığı ilgi de organizasyonun hedefleri arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, hem görsel deneyim hem de fotoğraf olanakları nedeniyle standlarda yoğunluk oluşturuyor.

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ TARAFINDAN ÜRETİLEN MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN BİRE BİR ÖLÇEKLİ MOCKUP'I TEKNOFEST GÜNEYDOĞU'DA İLK KEZ VATANDAŞLARA SERGİLENECEK.