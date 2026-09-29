Müdür Keleş'ten TOBB Fen Lisesi'nde öğrencilere destek, yöneticilere takdir

TOBB Fen Lisesi'nde yeni dönem buluşması

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Keleş, eğitim-öğretim yılının açılışı niteliğindeki tanışma etkinliğine katılarak 9. sınıf öğrencilerinin heyecanını paylaştı.

yeni dönem motivasyonu:

Etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Keleş, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve eğitim camiası açısından verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Öğrencilerin okula adaptasyonu, motivasyonlarının korunması ve akademik hedeflerine ulaşmaları üzerine destekleyici mesajlar verdi.

eğitimde takdir ve teşvik:

Ziyaret kapsamında okulun eğitim alanındaki başarılı çalışmalarına katkılarından dolayı okul müdürü ve müdür yardımcılarına başarı belgeleri takdim edildi. Keleş, yönetici ve öğretmenlere emekleri için teşekkür ederken, yürütülen çalışmaların devamına vurgu yaptı ve eğitimcilerin çabalarının öğrencilerin başarısına doğrudan katkı sunduğunu belirtti.

Programa katılımı ve öğrencilerle kurduğu iletişimle dikkat çeken Keleş, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarı ve kolaylık dileğinde bulundu; okul yönetimi ve öğretmenlere de çalışmalarında başarılar temenni etti.

TOBB FEN LİSESİ’NDE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HEYECANI