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Aydın valisi Dr. Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle buluştu: devlet desteği vurgulandı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla makamında buluştu; taleplerini dinleyip devletin desteğini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 19:57

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın valisi Dr. Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle buluştu: devlet desteği vurgulandı

Aydın valisi Dr. Osman Varol şehit aileleri ve gazilerle buluştu: devlet desteği vurgulandı

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Valiliği makamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada katılımcıların talepleri ve ihtiyaçları dinlendi.

görüşmede dile getirilen talepler:

Toplantıda şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının görüş ve talepleri paylaşıldı. Vali Varol, taleplerin not alındığını ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirterek, sürecin takipçisi olunacağı mesajını verdi.

valinin vurguladığı destek:

Vali Varol, şehit yakınları ve gazilerin her zaman devletin yanında olduğuna dikkat çekti. Devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti ve vatan uğruna canlarını feda edenleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Ziyaret, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına sağlık ve esenlik dileklerinin iletilmesiyle sona erdi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE GAZİ YAKINLARIYLA BİR ARAYA GELEREK...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE GAZİ YAKINLARIYLA BİR ARAYA GELEREK TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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