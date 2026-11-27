Çalışmaların son durumu:

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2023 yılı sonlarında meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Küçükkale, Kızılcakoru ve Elmalı mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Bölge ulaşımının yeniden sağlanması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yeni güzergah üzerinde yoğun bir yol yapım programı uygulandı.

Yeni güzergah ve yol yapımı:

Heyelanın oluşturduğu hasarın ardından seçilen yeni güzergâhta yaklaşık 2 kilometrelik yol açma çalışması gerçekleştirildi ve bölgedeki köprü yapımına başlandı. Açılan zeminde oturma süreci boyunca yapılan kontrollerde çökmeler görülen bölümler, ilave dolgu ile güçlendirildi. Zeminin oturmasının tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve ortalama 8,5 metre genişliğinde beton yol yapımına geçildi; çalışmaların büyük kısmı tamamlandı.

Yerel yönetimin değerlendirmesi:

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül bölgedeki incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Başkan Gül, yürütülen altyapı ve yol imalatı çalışmaları dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile ekiplerine teşekkür etti. Tamamlanma aşamasına gelen projeyle mahallelerin ulaşıma erişiminin yeniden güvenli şekilde sağlanması hedefleniyor.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE 2023 YILI SONUNDA MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN KÜÇÜKKALE, KIZILCAKORU VE ELMALI MAHALLELERİNİN GRUP YOLUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİĞİ BİLDİRİLDİ.