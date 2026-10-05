BND başkanı Martin Jaeger uyarıyor: Rusya ile gizli savaş ve şiddetli çatışma riski

BND başkanından uyarı: Almanya yeni bir tehdit dönemine girebilir

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger, Bundestag Parlamento Denetim Kurulu’nun (PKGr) bu sabahki oturumunda yaptığı konuşmada ülkenin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Jaeger, Moskova kaynaklı tehditlerin kapsam ve doğası bakımından artık daha somut ve doğrudan olduğunu vurguladı.

leipzig saldırı girişimi örnek gösterildi:

Jaeger, ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile yapılmak istenen saldırı girişimini örnek olarak gösterdi ve bunu "Bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rus istihbarat servisleri yüksek derecede profesyonellik ve acımasızlıkla hareket ettiklerinin bir örneğiydi." sözleriyle değerlendirdi. BND başkanına göre bu tür girişimler, Almanya’daki hedeflere yönelik tehdidin "gerçek ve mevcut" olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Jaeger, tehdidin yalnızca bireysel saldırı planlarıyla sınırlı kalmadığını; bunun ötesine uzanarak Avrupa’da siyasi nüfuz kurma ve Moskova aleyhine kararların alınmasını engelleme amacını taşıdığını belirtti. Ona göre Almanya, Rusya’nın Avrupa’daki hegemonik eğilimlerine karşı duran önemli bir engel haline geldi.

putin baskı altında ve stratejik değerlendirme:

Jaeger, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’da beklenen başarıyı gösterememesi nedeniyle iç baskı altında olduğunu ancak bunun kararsızlık anlamına gelmediğini söyledi. "Rusya, askeri ve ekonomik kaynaklarının sınırlılıklarının farkında. Kendi zayıflıklarını içeride baskı yoluyla, kaynakları sürekli olarak savaşa odaklayarak ve en önemlisi - kararlılık ve risk alarak telafi ediyor" diye konuştu.

Başkan, Rus yetkililerin maddi kaynaklardan ziyade irade gücüne ve fedakârlık isteğine önem verdiğini, Moskova’nın Almanya’yı test ettiğini ve eğer Berlin tereddüt ederse baskıyı artıracağını ifade etti. Jaeger ayrıca, "Bu çatışmayı biz istemedik. Rusya bizi büyük bir düşman olarak görüp bunu bize dayatıyor" değerlendirmesini yaptı.

Jaeger, "Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı" diyerek Moskova’nın yöntemlerinin sadece askeri alanda sınırlı kalmadığını söyledi.

nato ve baltık bölgesine ilişkin bulgular:

Jaeger, BND’nin şu ana kadar NATO topraklarına yönelik büyük ölçekli bir saldırıya dair bir işaret görmediğini kaydetti. Ancak Baltık ülkelerinde "düşük seviyeli Rus askeri faaliyetleri" olabileceğini belirtti ve bu tür hareketliliğin yakından izlendiğini vurguladı.

İstihbarat başkanı, Kremlin’in Avrupa’daki Ukrayna’ya yönelik siyasi desteği kırmayı amaçladığını ve Moskova’nın bunun için çeşitli baskı, yıldırma ve nüfuz araçlarını devreye soktuğunu söyledi. Bu bağlamda Jaeger, Almanya’nın ve diğer Avrupa başkentlerinin alacağı kararların Rusya tarafından sıkı biçimde izlendiğini aktardı.

jaeger'in geçmişi ve oturumun niteliği:

Martin Jaeger, Eylül 2025’te BND başkanı olarak göreve başladı. Daha önce Kiev, Bağdat ve Kabil’de büyükelçi olarak görev yapan Jaeger, konuşmasında gölge savaş (paralı askerler, siber saldırılar, İHA kullanımı gibi unsurlar) tanımına sıkça atıfta bulundu.

PKGr’nin istihbarat başkanlarını dinlediği oturumun kamuoyuna açık yapıldığı belirtildi; bu oturumlar yılda bir kez kamuoyuna açılan denetim oturumları kapsamında gerçekleştiriliyor. Jaeger, toplantıda Almanya’nın kendini Rusya’nın korkutma ve müdahale girişimlerine karşı hazırlaması gerektiğini ve muhtemel yeni tehditlere karşı kararlı duruş sergilemenin önemini vurguladı.

Sonuç olarak BND Başkanı'nın değerlendirmesi, yalnızca mevcut tehditleri raporlamakla kalmayıp Almanya'nın güvenlik ve siyasi karar alma süreçlerinde daha proaktif ve hazırlıklı olması gerektiğine işaret ediyor. Jaeger'in ifadeleri, Moskova ile ilişkilerde yeni bir dikkat ve dayanıklılık gerekliliğini öne çıkarıyor.

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceğini belirterek, "Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı. Şu anda başka hiçbir ülke Almanya için bu kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor. Almanya, Rusya ile gizli bir savaş içinde. Almanya, Rusya ile şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.