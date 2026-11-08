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Burhaniye’de kış öncesi ritüel: develere havut giydirme hayrı

Burhaniye'de sezon öncesi deve güreşleri için havut giydirme hayırları başladı; Onur ve Haldun Cirit ile develer, yerel devecilik camiasında buluştu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye’de kış öncesi ritüel: develere havut giydirme hayrı

Havut hayrı geleneği canlanıyor:

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kış aylarının yaklaşmasıyla deve güreşleri takvimi belirlendi. Takvim açıklamasının ardından sezon öncesi havut giydirme hayırları düzenlenmeye başladı; gelenek, yerel devecilik camiasında hareketlilik yarattı.

Sezon öncesi tören ve katılım:

Burhaniye'de bu yıl da Onur Cirit ve Haldun Cirit için havut hayrı gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ile çok sayıda güreşsever katıldı ve etkinlik, devecilik topluluğunun bir araya geldiği bir buluşma niteliği taşıdı.

Belediye yetkilisinin temennisi:

Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil etkinlikte şöyle konuştu: "İlçemizin devecilik camiasında ikinci nesil olarak sahalarda yer alan, devecilik geleneğine katkı sunan Onur Cirit ve Haldun Cirit’in her yıl geleneksel olarak düzenledikleri sezon öncesi havut hayrında misafirleri ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Develerimizin ve devecilerimizin sağlıklı olduğu, kazasız belasız, sorunsuz ve güzel bir sezon olmasını temenni ediyor, yeni güreş sezonunun tüm devecilik camiamıza hayırlı olmasını diliyorum"

Katılımcılar, geleneksel havut giydirme törenlerinin hem sosyal bir görev hem de sezon hazırlığı olduğunu; develerin bakım ve sağlığının vurgulandığı bu tür etkinliklerin güreş sezonunun düzenli başlamasına katkı sağladığını ifade etti.

DEVELER

DEVELER

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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