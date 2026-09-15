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Çağlayan'da adliye önünde arbede: operasyona tepki gösterenler gözaltına alındı

İstanbul Adalet Sarayı önünde Ailem Güvende operasyonunu protesto eden grupla polis arasında arbede çıktı; taşkınlık yapan göstericiler gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çağlayan'da adliye önünde arbede: operasyona tepki gösterenler gözaltına alındı

Çağlayan'da adliye önünde arbede

İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup, Ailem Güvende operasyonunu protesto etmek için bir araya geldi. Gösteri sırasında polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı; polis müdahalesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon 12 ili kapsıyor; 2 bin şişe kaçak alkol, uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliye önünde yaşananlar:

Çağlayan'daki adliye önünde polis gruba dağılma uyarısı yaptı. Uyarılara uymayan bazı eylemcilerle güvenlik güçleri arasında itiş kakış ve arbede çıktı; polis grubu adliyeye yaklaştırmadı. Dağılım sırasında taşkınlık yapmaya devam eden kişilerden bazıları hakkında işlem yapıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Adalet Sarayı önünde arbede çıkaran bazı LGBT&#039;liler gözaltına alındı

İstanbul Adalet Sarayı önünde arbede çıkaran bazı LGBT'liler gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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