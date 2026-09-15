Dolar 48,6451 +0,01%
Euro 56,1884 +0,18%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.780,30 +0,06%
EUR/USD 1,1545 +0,02%
Brent Petrol 108,18 -0,52%
--°

Tunceli'de insansız hava aracı destekli operasyonla firari hükümlü kırsalda yakalandı

Tunceli'de 14 Eylül'de düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda, 14 yıl 10 ay 29 gün cezası olan firari C.S. ile yardım eden T.G. kırsalda yakalandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tunceli'de insansız hava aracı destekli operasyonla firari hükümlü kırsalda yakalandı

operasyon ve yakalama:

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Eylül 2026 sabahı başlatılan 'Sokaklar Güvende' operasyonunda, hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen C.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma, şüphelinin silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından hükümlü olduğu bilgisi üzerine yoğunlaştırıldı.

katılımcı birimler ve yöntem:

Operasyona KOM ekipleri, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri ile insansız hava araçları (İHA) katıldı. Ekipler, saha ve analiz çalışmasını aynı gün gece saatlerinde müştereken sürdü ve kırsal alanda kaçmaya çalışırken C.S. ile kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen T.G. kıskıvrak yakalandı.

adli süreç:

Yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, süreçle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, elde edilen delillerin değerlendirildiğini bildirdi.

EKİPLER, KOM, POLİS ÖZEL HAREKAT, JANDARMA ÖZEL HAREKAT TİMLERİ VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ...

EKİPLER, KOM, POLİS ÖZEL HAREKAT, JANDARMA ÖZEL HAREKAT TİMLERİ VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KATILIMIYLA MÜŞTEREK SAHA VE ANALİZ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Suudi koalisyonu, Mekke'ye yönelik insansız hava aracı saldırısını engelledi; Hu...
images

Doğu Pasifik'te lojistik ağı hedef alındı: Los Choneros'un yakıt teknesi batırıl...
images

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi
images

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suudi koalisyonu, Mekke'ye yönelik insansız hava aracı saldırısını engelledi; Husiler reddetti

Doğu Pasifik'te lojistik ağı hedef alındı: Los Choneros'un yakıt teknesi batırıldı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi