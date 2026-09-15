Tunceli'de insansız hava aracı destekli operasyonla firari hükümlü kırsalda yakalandı

operasyon ve yakalama:

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Eylül 2026 sabahı başlatılan 'Sokaklar Güvende' operasyonunda, hakkında 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen C.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma, şüphelinin silahlı tehdit ve kasten yaralama suçlarından hükümlü olduğu bilgisi üzerine yoğunlaştırıldı.

katılımcı birimler ve yöntem:

Operasyona KOM ekipleri, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri ile insansız hava araçları (İHA) katıldı. Ekipler, saha ve analiz çalışmasını aynı gün gece saatlerinde müştereken sürdü ve kırsal alanda kaçmaya çalışırken C.S. ile kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği belirlenen T.G. kıskıvrak yakalandı.

adli süreç:

Yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, süreçle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, elde edilen delillerin değerlendirildiğini bildirdi.

EKİPLER, KOM, POLİS ÖZEL HAREKAT, JANDARMA ÖZEL HAREKAT TİMLERİ VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KATILIMIYLA MÜŞTEREK SAHA VE ANALİZ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.