Çarşamba sıcak asfalt üretim tesisini önümüzdeki hafta hizmete alıyor

Çarşamba Belediyesi, ilçenin yol altyapısını güçlendirmek amacıyla Ayvacık karayolu kenarındaki Fen İşleri Şantiyesi alanına kurduğu sıcak asfalt üretim tesisini önümüzdeki hafta açmayı planlıyor. Kurulum maliyeti yaklaşık 50 milyon lira olan tesisin, saatte 160 ton asfalt üretme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Belediyenin kendi üretim imkanına kavuşması ile yol yapım ve bakım çalışmalarında dışa bağımlılığın azalması ve maliyet kontrolünün artması hedefleniyor.

tesisin kapasitesi ve yerel etki

Tesisin saatte 160 ton üretim kapasitesi, ilçedeki planlı asfaltlama programlarına doğrudan destek verecek şekilde tasarlandı. Belediye yetkilileri, üretimin devreye alınmasının yol yapım süreçlerini hızlandıracağını ve özellikle programlı bakım-onarım işlerinde sürekliliği sağlayacağını vurguladı. Yerel üretim sayesinde taşeron ve tedarik sürelerindeki aksaklıkların azaltılması, malzeme erişiminin kolaylaşması ve aynı zamanda lojistik maliyetlerin düşürülmesi bekleniyor.

kırsal mahallelerde ekipman güçlendirildi

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, tesisin yanı sıra kırsal mahallelerde yapılacak yol çalışmalarının etkinliğini artırmak için belediyenin öz kaynaklarıyla yeni araç ve ekipman alındığını açıkladı. Dündar, alınan ekipmanlar arasında kombine sathi kaplama aracı, asfalt distribütörü ve sulama aracı bulunduğunu belirtti. Yeni araçlarla özellikle kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının daha hızlı ve verimli yürütülmesi hedefleniyor.

Dündar, gelecek yılki programlara da değinerek 2027 yılında kırsal mahallelerde sathi kaplama çalışmalarının artırılacağını söyledi. Başkan, "Yaz sezonunda çok sayıda kırsal mahallemizde asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Kış döneminde ise 2027 yılı yol çalışmalarımız için malzeme hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl daha fazla sathi kaplama yol çalışması yapmayı hedefliyoruz. Plan ve program dahilinde sorumluluğumuz altındaki mahalle yollarında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çarşamba’mız ve hemşehrilerimiz için hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, açılışın tamamlanmasının ardından tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla ilçedeki yol yatırım programlarının daha düzenli ve etkili bir şekilde uygulanacağını öngörüyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN YAKLAŞIK 50 MİLYON LİRA YATIRIMLA KURULAN SICAK ASFALT ÜRETİM TESİSİNİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR. SAATTE 160 TON ASFALT ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP TESİSİN, İLÇEDEKİ YOL YAPIM VE BAKIM ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ KATKI SUNMASI HEDEFLENİYOR.