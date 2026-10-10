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Çekmeköy'de konsolündeki gizli bölmeden 127,2 gram marijuana çıktı

Çekmeköy'de polislerin durdurduğu araçta konsola yapılmış gizli bölmede 24 pakette toplam 127,2 gram marijuana bulundu; 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 22:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çekmeköy'de konsolündeki gizli bölmeden 127,2 gram marijuana çıktı

Çekmeköy operasyonunda ele geçirilen madde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde durdukları şüpheli bir otomobili aradı. Yapılan incelemede aracın konsol kısmına özel olarak yapılmış bir gizli bölme tespit edildi.

Aramadaki bulgular:

Gizli bölmeyi açan polis ekipleri, ambalajlanmış halde toplam 24 paket içinde 127,2 gram marijuana ele geçirdi. Ele geçirilen maddelerin çeşidi ve paket sayısı ekip raporlarına kaydedildi.

Gözaltı ve idari işlemler:

Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Sürücüye trafik kurallarını ihlalden cezai işlem uygulanarak araç parka çekildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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