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Kovancılar'da huzur için kapsamlı narkotik ve asayiş uygulaması

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Büro Amirliği, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kovancılar'da huzur için kapsamlı narkotik ve asayiş uygulaması

uygulamanın amacı ve kapsamı:

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Denetimlerin hedefi; uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması olarak açıklandı.

uygulamada izlenen yöntemler:

Ekipler, belirlenen noktalarda kimlik kontrolleri ve şüpheli araç-personel denetimleri yaptı. Denetimlerin, sokak satıcılarına ve madde kullanımına yönelik önleyici tedbirlerin uygulanmasına odaklandığı ifade edildi. Kontrollerin rutin ve anlık müdahaleler şeklinde sürdüğü belirtildi.

vatandaş güvenliği ve kamu düzenine etkisi:

Yetkililer, uygulamanın amacının sadece suçla mücadele değil aynı zamanda halkın günlük hayatında güveni güçlendirmek olduğunu vurguladı. Denetimlerin devam edeceği ve farklı birimlerle koordinasyon halinde çalışmaların sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.

ELAZIĞ KOVANCILAR’DA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE NARKOTİK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCUYLA...

ELAZIĞ KOVANCILAR’DA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE NARKOTİK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ASAYİŞ UYGULAMASI YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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