Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tilkiden kaçma manevrası kontrolü bozdu, zincirleme kaza: 1 yaralı

Nevşehir-Kayseri karayolunda tilkiye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu arkadan çarpma ve direğe çarpma yaşandı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 00:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tilkiden kaçma manevrası kontrolü bozdu, zincirleme kaza: 1 yaralı

Tilkiden kaçma manevrası kontrolü bozdu, zincirleme kaza: 1 yaralı

Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme kavşağında meydana gelen kazada, yola çıkan bir tilkiye çarpmamak için yapılan manevra zincirleme bir çarpışmaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve üniteler sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 52 ABY 367 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Y., önüne çıkan tilkiye çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada araç kontrolden çıkarak önünde seyreden 50 AFV 573 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu 50 AFV 573 plakalı araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki güvenlik önlemleri alındı, trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın kesin nedenlerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NEVŞEHİR’DE YOLA ÇIKAN TİLKİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLİN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ARKADAN...

NEVŞEHİR’DE YOLA ÇIKAN TİLKİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLİN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mola görüntüleri ortaya çıktı: Akhisar kazası öncesi otobüsün istasyondaki anlar...
images

Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında 7 katlı bina çöktü
images

Kemalpaşa'da otomobilde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti
images

Bingöl'de midibüs devrildi: Eski Genç yolu'nda çarpışma 12 kişiyi yaraladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

Hasan Altun'dan Araban'da kız çocuklarının güçlenmesi için kararlılık

Malatya'nın güneyine dikkat: yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi