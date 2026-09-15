Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza detayları:

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu üzerinde, Sungurlu istikameti yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 54 AIR 037 plakalı otomobil ile E.Ö. yönetimindeki 81 AAZ 203 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan N.B. ve M.E. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza haberinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi; olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın seyrine ve yaralıların durumuna ilişkin resmi kurumların yapacağı açıklamalar bekleniyor.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.