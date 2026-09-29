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Didim Belediyesi DİGEM sanat ve spor akademisi yeni dönem kurs kayıtlarını açtı

Didim Belediyesi DİGEM Sanat ve Spor Akademisi'nde 29 Eylül-13 Ekim arasında çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik yeni dönem kurs kayıtları başladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim Belediyesi DİGEM sanat ve spor akademisi yeni dönem kurs kayıtlarını açtı

Didim Belediyesi DİGEM akademisinde yeni dönem kursları başladı

Didim Belediyesi bünyesindeki DİGEM Sanat ve Spor Akademisi, 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında yeni dönem kurs kayıtlarını almaya başladı. Akademi; çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik çok sayıda sanat ve spor eğitimini Didimlilerle buluşturmayı amaçlıyor.

sanat ve müzik eğitimleri:

Akademide resim, gitar, bağlama, Türk Halk Müziği korosu, çocuk korosu, gençlik korosu ve tiyatro başta olmak üzere geniş bir sanat programı sunuluyor. Ayrıca konservatuvara hazırlık ve güzel sanatlara hazırlık eğitimleri ile ukulele, solfej, seramik, çini boyama, piyano, tenbur, kopuz ve dede sazı gibi kurslar da yer alıyor. Bu programlarla hem temel becerilerin geliştirilmesi hem de ileri düzey hazırlık çalışmaları hedefleniyor.

spor branşları ve yaş grupları:

Spor alanında pilates, yoga, futbol, tenis, pickleball ve ritim gibi farklı branşlar düzenlenecek. Program, 7-17 yaş grubuna yönelik resim, 8-13 yaş aralığına çocuk korosu ve 10-13 yaş grubuna tiyatro gibi çocuk ve gençlere yönelik dersleri kapsarken, yetişkinlere yönelik sanat ve spor kursları da devam edecek. Gitar, bağlama, Türk Halk Müziği korosu, tiyatro, pilates ve yoga gibi kurslar farklı yaş gruplarına ve seviyelere göre düzenlenerek katılımcıların ilgi ve seviyelerine uygun eğitimlere erişimi sağlanacak.

başvuru ve iletişim:

DİGEM Sanat ve Spor Akademisi yeni dönem kursları için başvurular 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında alınacak. Başvuruların online olarak gerçekleştirilebildiği kurslarla ilgili detaylı bilgi ve yönlendirme için 444 81 09 numaralı iletişim hattından ulaşılabilecek. Didim Belediyesi, sanat ve spor alanında eğitim almak isteyen tüm yaş gruplarını akademinin yeni dönem kurslarına davet ediyor.

DİDİM BELEDİYESİ DİGEM SANAT VE SPOR AKADEMİSİ BÜNYESİNDE ÇOCUK, GENÇ VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK YENİ...

DİDİM BELEDİYESİ DİGEM SANAT VE SPOR AKADEMİSİ BÜNYESİNDE ÇOCUK, GENÇ VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK YENİ DÖNEM KURS KAYITLARI BAŞLADI. 29 EYLÜL-13 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ALINACAK BAŞVURULARLA FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK SANAT VE SPOR EĞİTİMLERİ DİDİMLİLERLE BULUŞACAK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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