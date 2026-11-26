ihtida merasimi ve süreç:

Petra Ulla Batur, Almanya vatandaşı olarak Didim'de yaptığı araştırmalar ve edindiği bilgiler doğrultusunda İslamiyet'i seçti. Bu kararı sonrasında Didim İlçe Müftülüğüne başvurdu ve ihtida merasimi düzenlendi.

Merasimde şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini kabul eden Batur, bu kabulün ardından hayatında kullanacağı isim olarak Melek ismini aldı. Tören, müftülüğün rehberliğinde gerçekleştirildi ve yapılan duanın ardından sona erdi.

katılımcılar ve dilekler:

Törene, merasimi yöneten Didim İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel ile şahitler katıldı. Merasim sırasında kabul eden kişinin rızası ve tören usulleri ön planda tutuldu.

İslamiyet'i kendi isteğiyle seçen Melek'e tören sonunda yeni hayatında huzur ve mutluluk temennisinde bulunuldu; merasim, katılımcıların tanıklığıyla tamamlandı.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE YAŞAYAN ALMANYA VATANDAŞI PETRA ULLA BATUR, YAPTIĞI ARAŞTIRMALARIN ARDINDAN İSLAMİYET'İ SEÇEREK MÜSLÜMAN OLDU. KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK İSLAM DİNİNİ KABUL EDEN BATUR, MELEK İSMİNİ ALDI.