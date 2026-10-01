Dijital bahar Communitas Awards'ta topluma hizmet ve kurumsal sosyal sorumluluk liderliği ödülünü aldı

Dijital Bahar projesi Communitas Awards'ta ödüle layık görüldü

Turkcell'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Dijital Bahar Projesi, sosyal sorumluluk alanında dünyanın saygın programlarından Communitas Awards tarafından Topluma Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Liderliği kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, ABD merkezli Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından verildi. Proje, geçen yıl halkla ilişkiler alanında prestijli IPRA Golden World Awards programında da Büyük Ödül kazanmıştı.

Projenin amacı ve eğitim içeriği:

Dijital Bahar, huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknolojiyle daha güçlü bağ kurmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda konforlu ve erişilebilir Dijital Bahar Salonları kuruluyor; sakinlere uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitim içerikleri arasında dijital okuryazarlık, siber güvenlik, e-Devlet ve e-vatandaşlık hizmetleri, sosyal medya kullanımı, dijital imza ve dijital bankacılık bulunuyor. Amaç, büyüklerin dijital hizmetleri günlük yaşamlarında daha güvenli ve rahat kullanabilmelerini desteklemek.

Etkinlikler, yaygınlaşma ve gelecek takvimi:

Proje şu ana kadar 29 ilde hayata geçirilmiş olup hizmet veren Dijital Bahar Salonları sayısı 30'a ulaştı. Bu yıl projeye dahil edilen 10 yeni huzurevindeki dijital okuryazarlık eğitimlerinin ekim ayı içinde tamamlanması planlanıyor. Ödülün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesinde gelmesi, projenin yaşlıların sosyal ve dijital hayata katılımını destekleme hedefinin uluslararası alanda da karşılık bulduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Proje, teknoloji deneyimini eğlenceli etkinliklerle de pekiştiriyor. 17-21 Mart Yaşlılara Saygı Haftası sırasında düzenlenen Dijital Bahar Büyük Yarışı kapsamında huzurevlerine kurulan yarış simülatörleriyle sakinlere güvenli bir otomobil simülasyonu deneyimi sunuldu. Kendi huzurevlerinde parkuru en kısa sürede tamamlayan finalistler, Turkcell Genel Müdürlük binasında düzenlenen büyük finalde bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Uluslararası platformlarda gelen bu ödül, Turkcell'in teknolojiyle fırsat eşitleme vizyonunu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen sosyal fayda çalışmalarının etkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

DİJİTAL BAHAR PROJESİ, COMMUNİTAS AWARDS’TA "TOPLUMA HİZMET VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK LİDERLİĞİ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.