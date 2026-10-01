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İnegöl'ün ortak aklı: kurumlar el ele hizmet için masaya yatırıldı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban liderliğinde düzenlenen toplantıda kaymakam, milletvekili ve kurum müdürleri şehir hizmetlerinde koordinasyon ve ortak akıl vurgulandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

İnegöl'ün ortak aklı: kurumlar el ele hizmet için masaya yatırıldı

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi için istişare

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ev sahipliğinde Gastro İnegöl Restoranı'nda gerçekleştirilen buluşmada ilçede görev yapan kamu kurumlarının idarecileri bir araya geldi. Toplantıda, şehir hizmetlerinin etkinleştirilmesi için kurumlar arası iletişim ve koordinasyon konuları öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı.

toplantının katılımcıları ve amaçları:

Toplantıya İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile ilçedeki kamu kurumlarının müdürleri katıldı. Bir araya gelme amacı, İnegöl'ün hizmet ihtiyacını daha doğru tespit etmek ve kurumlar arası ortak çalışma kültürünü güçlendirmek olarak açıklandı.

ortak paydada birleşen öncelikler:

Görüşmelerde, farklı kurumların kendi görev alanlarındaki çalışmaları ortak bir anlayış çerçevesinde sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, şehrin her noktasına daha etkin hizmet ulaştırabilmek için iletişim kanallarının düzenlenmesi, görev paylaşımının netleştirilmesi ve ortak akıl mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, İnegöl'ün ekonomik ve sosyal dokusuna ilişkin değerlendirmeler de yapıldı; ilçenin sanayi, tarım, turizm ile tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak hizmet etmeye devam etmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Alper Taban toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şehrimizde birlikte görev yaptığımız kurum müdürleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. El birliğiyle İnegöl’ümüz için çalışmaya, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnegöl 306 bin nüfusu, 1065 kilometrekarelik yüzölçümü, sanayisi, tarımı, turizm alanları, tarihi ve kültürel değerleriyle önemli ve değerli bir şehir. Bu değerli el birliği ile geleceğe taşımak ve İnegöl’ün ortak hedefleri doğrultusunda kurumlar arası dayanışmanın ve istişare kültürünün güçlendirilmesi amacıyla bu akşam aynı masa etrafında bir araya geldik. Ortak paydamız İnegöl"

Toplantı, kurumlar arası diyalogun sürdürülmesi ve belirlenen öncelikler doğrultusunda somut adımların atılması kararıyla sona erdi; yetkililer, ortak çalışma kültürünün düzenli olarak devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN BULUŞMADA, İLÇEDE GÖREV YAPAN...

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN BULUŞMADA, İLÇEDE GÖREV YAPAN KAMU KURUMLARININ İDARECİLERİ BİR ARAYA GELDİ. KAYMAKAM AYHAN AKPAY, AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ AYHAN SALMAN VE AK PARTİ İNEGÖL İLÇE BAŞKANI MUSTAFA DURMUŞ’UN DA KATILDIĞI TOPLANTIDA, İNEGÖL’E YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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