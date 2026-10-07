Diyalogta ısrar: Erdoğan'dan meclise uzlaşma mesajı

Erdoğan'ın açılış konuşması:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yeni yasama yılına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasına yeni yasama yılının ülke, millet ve demokrasi için hayırlı olması dileğiyle başlayarak yurt içindeki vatandaşlara ve gurbetçilere selamlarını iletti. Açılışın yapıldığı İzmir'deki coşkuya değinen Erdoğan, 1 Ekim itibarıyla başlayan yeni dönemin tüm siyasal aktörlere ve parlamento çalışmalarına başarı getirmesini temenni etti.

Uzlaşma ve diyalog vurgusu:

Meclisteki uzlaşı kültürünün sürdürülmesine büyük önem atfeden Erdoğan, çerçeve yasa için verilen 467 kabul oyununun temsil ettiği ruhu canlı tutma çağrısı yaptı. Muhalefetin yapıcı tutumunun işleyen demokrasi için iktidar kadar önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta 'Terörsüz Türkiye' süreci olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşma, diyalog ve mutabakat arayışından kaçınmayacaklarını belirtti. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yönelik 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını anlamlı bulduğunu ve bu açıklamalar için teşekkür ettiğini söyledi.

Meclis içi üslup ve sorumluluk beklentisi:

Erdoğan, yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu ve yapıcı bir üslup beklediğini ifade etti. Meclis açılışındaki bazı söz ve davranışları nezaket eksikliği olarak niteleyerek, yine de diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacaklarını vurguladı: 'Diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacağız'. Komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında sağduyuyu, aklıselimi ve uzlaşma kültürünü koruyacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, bu iyi niyetin karşılık bulmaması halinde nihai karar merciinin millet olacağını kaydetti.

Parti kadrolarının saha çalışmaları:

Erdoğan, AK Parti kadrolarının yaz dönemini verimli geçirdiğini belirterek bakanlardan ilçe teşkilatlarına kadar geniş bir saha faaliyeti yürütüldüğünü anlattı. 10 Ağustos'ta başlayıp 1 Ekim'de sona eren tatil döneminin de aktif şekilde değerlendirildiğini, 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla şehir şehir, ilçe ilçe çalışmalar yapıldığını aktardı. Türkiye buluşmaları kapsamında her kesimden gelen taleplerin ve eleştirilerin not edildiğini, bunların hizmet kalitesini artırma yönünde tavsiye olarak alındığını söyledi.

Toplantıda ayrıca yaz döneminde yapılan çalışmaları özetleyen kısa bir film gösterildi. Erdoğan'ın sözleriyle yeni yasama yılına ilişkin ana eksen, uzlaşma arayışını sürdürme, parlamentoda yapıcı üslubu teşvik etme ve sahada kapsamlı bir hizmet anlayışıyla vatandaşla buluşma oldu.

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 'AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ İLE YASAMA YILI AÇILIŞ TOPLANTISI'NDA KONUŞTU