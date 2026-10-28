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El emeğiyle yazılan cumhuriyet sevinci Tarsus'ta sergilendi

Tarsus'ta düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe Cumhuriyet Coşkusu' yarışmasında 50 kaneviçe ve oya üreticisi, el emeğini bayrak ve Atatürk tasarımlarına yansıttı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Emre Koç

El emeğiyle yazılan cumhuriyet sevinci Tarsus'ta sergilendi

El emeğiyle yazılan cumhuriyet sevinci Tarsus'ta sergilendi

Cumhuriyet’in 103. yılı dolayısıyla Tarsus İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi’nin ortak çalışmasıyla "Gelenekten Geleceğe Cumhuriyet Coşkusu" temalı bayrak ve Atatürk konulu tasarım yarışması düzenlendi. Yarışma, Cumhuriyet sevgisini el emeği ve sanatla buluşturmayı amaçladı.

yarışmanın düzenlenişi:

Etkinliğe Sebil, Çamlıyayla, Yenice ve Tarsus olmak üzere toplam 50 kaneviçe ve oya üreticisi katıldı. Katılımcılar, temaya uygun olarak Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk figürlerini geleneksel tekniklerle işlerken, el işçiliğini ön plana çıkaran özgün tasarımlar sundu.

el sanatlarının önemi:

Yarışma, sadece görsel bir gösteri olmanın ötesinde geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağladı. Katılımcıların ortaya koyduğu eserler, Cumhuriyet değerlerini kuşaklara aktarma çabasının yanı sıra, el emeğinin kültürel hafızadaki yerini ve toplumsal bağlılığı güçlendiren rolünü de ortaya koydu. Birbirinden değerli tasarımlar, törene ve sergiye ayrı bir anlam kattı.

TARSUS’TA CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE YARIŞMA DÜZENLENDİ

TARSUS’TA CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE YARIŞMA DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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