Sezon açılışına günler kala yoğun kampanya

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., 2026-2027 kış sezonu hazırlıkları kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'nde suni karlama çalışmalarına başladı. Çalışmalar, merkezde kış sezonunun planlanan tarihte açılmasını ve pistlerin sezon boyunca kar kalitesini korumasını hedefliyor.

çalışma alanları ve hedef pistler:

Operasyonlar Erciyes'in dört ana kapısı olan Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi bölgelerinde yürütülüyor. Gece ve gündüz devam eden karlama faaliyetleriyle öncelikle ana pistlerde kayak yapılabilecek sağlam zemin oluşturulması amaçlanıyor; yoğun giriş noktaları ve sık kullanılan pistler önceliklendirilmiş durumda.

altyapı, kapasite ve su kaynakları:

Erciyes'teki suni karlama altyapısı toplam 154 makineden oluşuyor. Sistem; mobil, stick ve kule tipi makinelerden meydana geliyor ve uygun hava koşullarında eş zamanlı çalıştırıldığında saatte yaklaşık 10 bin metreküp kar üretme kapasitesine sahip. Suni karlamada kullanılan su, Tekir Göleti ile Hacılar Kapı bölgesindeki yapay göletten temin ediliyor. Erciyes genelindeki pistlerin yaklaşık %60'ında suni karlama altyapısı bulunuyor; özellikle ana giriş ve yoğun kullanılan pistler bundan yararlanıyor.

Çalışmaların sürdürülmesi, hava koşullarına bağlı olmakla birlikte merkez yönetimi ana pistleri sezona hazırlamak için aralıksız çalışma kararlılığında. Hedef, kayak sezonunu planlanan tarihte açmak ve sezon boyunca rekabetçi kar kalitesi sunmak.

yönetici değerlendirmesi:

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, suni karlama sistemlerinin küresel ısınma nedeniyle doğal kar dağılımındaki değişiklikler karşısında uluslararası kayak merkezleri için vazgeçilmez hâle geldiğini vurguladı. Akşehirlioğlu, Erciyes Master Planı kapsamında oluşturulan sistemin önemine dikkat çekerek, 'Suni karlama kayak merkezleri için vazgeçilmez' ifadesini kullandı ve Erciyes'in ülkedeki en gelişmiş suni karlama altyapılarından birine sahip olduğunu belirtti.

Kayak merkezinde yürütülen karlama faaliyetleri, planlı sezon açılışı ve pist kullanım süresinin uzatılmasına katkı sağlayacak şekilde organize ediliyor; çalışmalar, hava elverdiği sürece devam edecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERCİYES A.Ş., ERCİYES KAYAK MERKEZİ’NDE 2026-2027 KAYAK SEZONU HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA SUNİ KARLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.