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Erdoğan fon meselesinin süratle çözümü için yoğun mesai yürüttüklerini açıkladı

Erdoğan, kabine sonrası açıklamasında fon meselesinin süratle çözümü için yoğun gayret içinde olduklarını ve süreci hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan fon meselesinin süratle çözümü için yoğun mesai yürüttüklerini açıkladı

Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine oturumunun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin gündemindeki fon meselesi için hızlı bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı. Erdoğan, sürecin hızlandırılması ve koordineli çalışma gereğine dikkat çekti.

kabine sonrası mesajın özü:

Açıklamada Erdoğan, “Fon meselesinin süratle çözümü için yoğun bir gayret içindeyiz” ifadesini kullanarak konuyu hükümetin öncelikleri arasına koyduklarını belirtti. Kabine toplantısında tartışılan başlıklar ve atılacak adımların ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmadı; Cumhurbaşkanı, çözüm sürecinin takipçisi olunacağını ifade etti.

ne anlama geliyor:

Bu söylem, hükümetin ilgili kurum ve birimlerle koordinasyonu artırıp çözüm odaklı bir takvimle ilerlemeyi hedeflediğine işaret ediyor. Erdoğan’ın vurgu yaptığı yoğun gayret, konunun kısa vadede sonuçlandırılmasının amaçlandığını gösterirken, uygulanacak adımların ve zamanlamanın kamuoyu ile paylaşılmasının beklenmesi gerektiği anlaşılıyor.

Gelişmeleri takip eden bir yaklaşımla, yetkililerin önümüzdeki dönemde konuya dair açıklamalarını ve atılacak somut adımları izlemeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Fon meselesinin süratle çözümü için yoğun bir gayret içindeyiz&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon meselesinin süratle çözümü için yoğun bir gayret içindeyiz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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