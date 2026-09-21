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Erdoğan New York'ta: Türkevi'nden BM kürsüsüne 16. kez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi; Türkevi'nde kalacak ve 22 Eylül'de 16. kez konuşacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 01:20

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 01:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan New York'ta: Türkevi'nden BM kürsüsüne 16. kez

karşılama ve heyet:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan'ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım de yer aldı.

Karşılama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini gerçekleştireceği Türkevi'ne geçti.

genel kurul konuşmasının odağı:

Erdoğan, liderlerin konuşmalarını yapacağı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. 22 Eylül Salı günü Genel Kurul'a dördüncü sırada hitap etmesi beklenen Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında, kaynaklara göre İsrail'in Gazze'de uyguladığı durum, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılması beklenen adımlara vurgu yapılması öngörülüyor.

Türkevi'nden yapılacak ikili görüşmeler ve Genel Kurul konuşması, Erdoğan'ın dış politika önceliklerini küresel zeminde savunacağı bir dönem açacak. Heyetin kapsamı ve ziyaret programı, diplomatik temasların yoğun olacağı izlenimini veriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD&#039;DE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ABD'DE

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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